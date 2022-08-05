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Россия потребовала убрать американское ядерное оружие на территорию США

19:14
  • пятница
  • 05 августа 2022

Российское оружие находится на национальной территории

Вашингтону следует вернуть свое ядерное оружие на территорию США. Кроме того, НАТО должна прекратить совместные ядерные миссии, заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

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"Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий", - сказал Белоусов, выступая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Глава российской делегации напомнил, что Россия сократила количество нестратегического ядерного оружия на три четверти по сравнению с 1991 годом. При этом все оно все оно находится на национальной территории и в неразвернутом состоянии, передает РИА Новости.

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