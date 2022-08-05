ВСУ нанесли второй за два часа удар по Запорожской АЭС

Снаряды взорвались на промплощадке станции

Запорожскую АЭС обстреляли второй раз за последние два часа. На этот раз ВСУ удалось поразить цель, сообщили в пресс-службе временной администрации Энергодара.

"Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершен повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС. На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции", - приводит сообщение администрации "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что 5 августа около 15 часов украинские националисты обстреляли Запорожскую АЭС. В результате удара возник пожар, были повреждены линии электропередачи. Локализовать пожар, по данным местных властей, пока не удается: оборванные линии находятся под напряжением, высока вероятность осадков.

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