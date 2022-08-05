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ВСУ нанесли второй за два часа удар по Запорожской АЭС

18:52
  • пятница
  • 05 августа 2022

Снаряды взорвались на промплощадке станции

Запорожскую АЭС обстреляли второй раз за последние два часа. На этот раз ВСУ удалось поразить цель, сообщили в пресс-службе временной администрации Энергодара.

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
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"Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершен повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС. На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции", - приводит сообщение администрации "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что 5 августа около 15 часов украинские националисты обстреляли Запорожскую АЭС. В результате удара возник пожар, были повреждены линии электропередачи. Локализовать пожар, по данным местных властей, пока не удается: оборванные линии находятся под напряжением, высока вероятность осадков.

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