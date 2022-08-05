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Пожарные Югры опубликовали видео "филиала ада"

19:44
  • пятница
  • 05 августа 2022

Спасателям удалось вырваться из огненной ловушки

Пожарным Югры удалось вырваться из огненной ловушки. Пылающий лесной массив, сквозь который им пришлось прорываться, назвали "филиалом ада". По словам спасателей, изначально ничто не предвещало таких сложностей.

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"Это пожар лесного массива в 15 километрах от Нягани, вчера складывались предпосылки на одном из участков для возникновения верхового пожара, было принято решение о смене дислокации. Видео снято на просеке, где горела трава на 30 метрах, это местность сложнопроходимая, даже по кадрам видно, что ребята передвигаются на болотоходе", - рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

На кадрах видно, как югорские спасатели передвигаются посреди огня и в дыму. Сейчас в Ханты-Мансийском национальном округе действует 54 пожара на 42 тысячах гектаров. Со 2 августа в Югре введен режим ЧС.

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