За сутки в России госпитализировано более 2 тысяч больных коронавирусом

В стране могут ввести новые меры для борьбы с заболеванием

За сутки в России госпитализирован 2 141 больной коронавирусом, всего зафиксировано 19 974 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 692 396 человек с COVID-19, умерло 382 697 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализирован 371 человек, зарегистрировано 5 997 новых больных, всего в столице 2 852 583 инфицированных, скончались 44 546 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В Кремле не исключили возвращение дополнительных мер борьбы с коронавирусом. Среди этих мер может присутствовать и обязательная вакцинация для некоторых граждан, сообщил на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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