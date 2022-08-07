Число заболевших растёт

За сутки в России госпитализировано 1 505 больных коронавирусом, всего зафиксировано 20 303 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 712 699 человек с COVID-19, умер 382 741 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 363 человека, зарегистрировано 6 110 новых больных, всего в столице 2 858 693 инфицированных, скончались 44 565 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Министерство обороны России допустило причастность США к возникновению пандемии коронавируса в конце 2019 года. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Игорь Кириллов, развитие пандемии позволяет предположить её преднамеренный характер и причастность Вашингтона к её возникновению.

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