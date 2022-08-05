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Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи

19:58
  • пятница
  • 05 августа 2022

Встреча длилась более четырех часов

Четыре с лишним часа продолжалась встреча в Сочи президентов России и Турции. Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин раскрыл планы на переговоры с Эрдоганом
Путин прибыл в Сочи на встречу с Эрдоганом

"Да. Завершились", - заявил журналистам представитель Кремля.

Переговоры в Сочи начались в 15:21 по московскому времени. Президенты обсудили широкий круг вопросов. В центре внимания было двустороннее сотрудничество России и Турции. Также стороны  затронули региональные проблемы – в частности, украинский кризис, ситуацию в Нагорном Карабахе и в Сирии, передает ТАСС.

Как и предупреждал накануне Дмитрий Песков, пресс-конференции по итогам переговоров не было, из-за напряженного графика президентов. Однако результаты пообещали сообщить прессе. По словам представителя Кремля, журналистов проинформирует вице-премьер Александр Новак.

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