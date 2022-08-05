Москва запретила въезд в Россию 62 гражданам Канады

Это ответная мера

Россия в пятницу объявила о введении запрета на въезд в страну 62 гражданам Канады. Это сделано в ответ на расширение Оттавой антироссийских персональных санкций.

В МИД России отметили, что при составлении стоп-листа учитывался факт "особой враждебности" нынешнего правительства Канады во главе с премьером Джастином Трюдо.

"С учетом постоянно "штампуемых" Канадой все новых русофобских санкций в ближайшее время будет объявлено о дальнейших ответных мерах российской стороны", - приводит РИА Новости заявление дипведомства.

Напомним, 27 июня Канада расширила санкции против России. Под ограничительные меры попали шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором нашей страны.

Офис Трюдо также сообщил о запрете экспорта в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование.

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