Путин и Эрдоган договорились о поставках газа за рубли

Переход на оплату в национальных валютах будет постепенным

Поставки российского газа в Турцию будут частично оплачиваться в рублях. Перевод расчетов между Москвой и Анкарой на национальные валюты будет постепенным, заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, которые в достаточно большом объеме поставляются: 26 миллиардов кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - сообщил Новак журналистам по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Вице-премьер подчеркнул, что договоренность открывает новый этап и новые возможности для развития денежно-финансовых отношений двух стран. Новак уточнил, что переходить к расчетам в национальных валютах Москва и Анкара будут постепенно, на первом этапе речь идет о частичной оплате в рублях, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"