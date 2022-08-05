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Болгария перестала выдавать туристические визы россиянам

20:59
  • пятница
  • 05 августа 2022

Это временная мера

Консульская служба Болгарии приостановила прием документов на туристические визы, а также визы для собственников недвижимости.

"По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости "ввиду сложившийся чрезвычайной ситуации", - сообщила в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что причиной данного шага стало объявление persona non grata 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России, передает ТАСС.

Ранее в постоянном представительстве ЕС в Москве заявили, что Евросоюз не принимал каких-либо решений относительно ограничения или прекращения выдачи виз гражданам России.

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