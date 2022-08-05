Кабмин утвердил указ Зеленского о конфискации российской собственности

В списке – более 900 объектов

Указ Владимира Зеленского о конфискации собственности России на украинской территории утвердило правительство Украины. В списке – более 900 объектов.

"Сегодня правительство утвердило указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций - это корпоративные права, 824 позиции - имущество", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Предназначенное к конфискации российское имущество украинские власти поделили на три категории. Как пояснил Шмыгаль, первая категория - имущество, принадлежащее российскому государству. Во второй категории - активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России, а в третьей - активы российских банков, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"