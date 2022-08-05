ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин утвердил указ Зеленского о конфискации российской собственности

21:03
  • пятница
  • 05 августа 2022

В списке – более 900 объектов

Указ Владимира Зеленского о конфискации собственности России на украинской территории утвердило правительство Украины. В списке – более 900 объектов.

Москва пообещала адекватный ответ на конфискацию российских активов
Зеленский узаконил конфискацию имущества у сторонников спецоперации России

"Сегодня правительство утвердило указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций - это корпоративные права, 824 позиции - имущество", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Предназначенное к конфискации российское имущество украинские власти поделили на три категории. Как пояснил Шмыгаль, первая категория - имущество, принадлежащее российскому государству. Во второй категории - активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России, а в третьей - активы российских банков, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.