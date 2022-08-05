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В Минобороны заявили о риске радиационной аварии из-за обстрела ЗАЭС

21:29
  • пятница
  • 05 августа 2022

ВСУ выпустили двадцать 152-миллиметровых снарядов

Украинские националисты трижды за день 5 августа обстреляли Запорожскую АЭС и Энергодар, выпустив в общей сложности двадцать 152-миллиметровых снарядов. Обстрел вело одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины) с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, заявили в Минобороны России.

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ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

В результате обстрелов на атомной станции обесточена часть аппаратуры энергоблока номер три, снижена вырабатываемая мощность энергоблока номер четыре, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода, которое удалось оперативно ликвидировать.

"По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции", - говорится в заявлении военного ведомства.

В Минобороны отметили особый цинизм провокации киевского режима: станцию обстреляли в то время, когда в Нью-Йорке под эгидой ООН проходит конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия. Действия режима Зеленского в военном ведомстве назвали актом ядерного терроризма, передает ТВЦ.

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