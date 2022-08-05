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Минобороны сообщило об очередной провокации ВСУ

21:45
  • пятница
  • 05 августа 2022

Боевики в Орехове пытались вызвать ответный огонь ВС России по жилым кварталам

Украинские власти продолжают готовить и проводить циничные провокации с гибелью мирного населения. Их цель – обвинить российские Вооруженные силы в неизбирательных ударах по объектам социальной инфраструктуры и мирным гражданам, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 отдельная механизированная бригада ВСУ, прибыла группа иностранных журналистов для фото- и видеосъемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными Силами России", - сообщил генерал на брифинге.

По данным Мизинцева, в ночь с 30 на 31 июля боевики, укрепившиеся в жилых кварталах, вели интенсивный огонь из минометов и РСЗО по позициям российских войск. Подразделения ВСУ преследовали одну цель – спровоцировать ответные удары российской артиллерии по жилым районам, что могли бы зафиксировать западные журналисты. Однако российские войска были заблаговременно предупреждены о готовящейся провокации и не допустили неизбирательных ударов, передает ТВЦ.

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