Киев "целенаправленно ведет свой народ на убой", отмечают читатели Daily Mail

Британская читательская аудитория газеты Daily Mail возмутилась вскрывшимися военными преступлениями Украины. Речь идет о недавнем отчете правозащитной организации Amnesty International.

"Отвратительно, что они целенаправленно ведут свой народ на убой"; "Имейте в виду, что Зеленский — оппортунист, который играет в свою пользу под видом помощи народу", - пишут пользователи (цитата по РИА Новости).

Ранее Amnesty International выпустила доклад, в котором заявила о нарушении международного права украинскими войсками. Отмечается, что украинские силы "причиняют вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"