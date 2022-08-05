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Британцев шокировал отчет правозащитников о преступлениях ВСУ

22:26
  • пятница
  • 05 августа 2022

Киев "целенаправленно ведет свой народ на убой", отмечают читатели Daily Mail

Британская читательская аудитория газеты Daily Mail возмутилась вскрывшимися военными преступлениями Украины. Речь идет о недавнем отчете правозащитной организации Amnesty International.

"Отвратительно, что они целенаправленно ведут свой народ на убой"; "Имейте в виду, что Зеленский — оппортунист, который играет в свою пользу под видом помощи народу", - пишут пользователи (цитата по РИА Новости).

Ранее Amnesty International выпустила доклад, в котором заявила о нарушении международного права украинскими войсками. Отмечается, что украинские силы "причиняют вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах".

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