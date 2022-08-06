Тысячи человек остались без электричества после обстрелов Запорожской АЭС

ВСУ дважды открывали огонь по станции

После удара ВСУ по территории Запорожской АЭС более 10 тысяч человек остаются без света. Накануне украинские националисты дважды атаковали атомную станцию. В результате первого обстрела оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.

Спустя пару часов артиллерийскими снарядами боевики ударили по промплощадке станции. Повреждены технические помещения и трубопроводы АЭС. По данным Минобороны, радикалы выпустили 20 снарядов.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу, ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Москва проинформировала генерального секретаря ООН о провокации ВСУ на Запорожской АЭС, сообщает "ТВ Центр".

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