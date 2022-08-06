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Тысячи человек остались без электричества после обстрелов Запорожской АЭС

10:00
  • суббота
  • 06 августа 2022

ВСУ дважды открывали огонь по станции

После удара ВСУ по территории Запорожской АЭС более 10 тысяч человек остаются без света. Накануне украинские националисты дважды атаковали атомную станцию. В результате первого обстрела оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. 

Спустя пару часов артиллерийскими снарядами боевики ударили по промплощадке станции. Повреждены технические помещения и трубопроводы АЭС. По данным Минобороны, радикалы выпустили 20 снарядов.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу, ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Москва проинформировала генерального секретаря ООН о провокации ВСУ на Запорожской АЭС, сообщает "ТВ Центр".

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