Украина продолжает убивать мирных граждан

Донецк снова под ударом националистов. Ночью ВСУ выпустили пять ракет из "Урагана" по городу. До этого били из орудий натовского калибра, применяли в том числе кассеты, начинённые запрещёнными противопехотными минами "Лепесток". В результате атак радикалов, как минимум, четыре человека погибли. Целью ВСУ также стала больница, среди пострадавших есть ребёнок.

Тем временем союзные войска развивают наступление на Авдеевском и Артёмовском направлениях. По украинским позициям бьют расчёты артиллерийских установок "Акация". После залпа самоходки оперативно меняют позиции и снова готовятся к работе.

Под натиском союзных сил ВСУ вынуждены отойти с занимаемых рубежей в районах Авдеевки и Артёмовска. Украинских военных выбили из Семигорья. Идёт зачистка населённого пункта Пески. На не освобождённых пока территориях участились случаи прямых столкновений населения с украинскими военными, которые продолжают использовать тактику "живого щита", сообщает "ТВ Центр".

В освобождённом Северодонецке, где уже начались восстановительные работы, прошло выездное заседание Следственного комитета России, сотрудники которого помогают республиканским следователям работать над уголовными делами в отношение представителей ВСУ и нацформирований. Обсудили, конечно, и убийство украинских военнопленных в следственном изоляторе Еленовки.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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