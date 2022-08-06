Минобороны показало работу бронепоезда "Енисей" на Украине

6 августа отмечается День железнодорожных войск

Сегодня, в День железнодорожных войск Минобороны публикует кадры боевой работы уникального бронепоезда "Енисей". В зоне проведения спецоперации он задействован группировкой Центрального военного округа.

"Енисей" проводит техническую разведку, разминирование путей, сопровождение гуманитарных грузов для жителей освобождённых населённых пунктов.

Помимо огневых средств, для защиты бронепоезд оснащён комплексами беспилотной авиации, которые применяют во время воздушной разведки по ходу движения, чтобы предотвратить нападение украинских диверсионных групп и минирование железнодорожного полотна, сообщает "ТВ Центр".

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