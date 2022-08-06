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Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

10:31
  • суббота
  • 06 августа 2022

Бойцы проявляют настоящее мужество

Минобороны рассказало о новых подвигах наших военнослужащих и бойцов Народной милиции Донбасса в ходе специальной операции. Старшина Хайдар Тимганов во время инженерной разведки в районе одного из населённых пунктов обнаружил взрывоопасные предметы, оставленные украинскими боевиками. Он не только сам обезвредил девять мин-растяжек, но и определил местонахождения двух вражеских миномётных расчётов.  По ним был нанесен удар нашей артиллерии.
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Командир инженерно-дорожного взвода, старший лейтенант Кирилл Макаров со своими подчинёнными обезвредил более десяти самодельных взрывных устройств и 15 противотанковых мин, оставленных противником. И это только во время одного из боевых выходов группы, сообщает "ТВ Центр".

Гвардии старший лейтенант Алексей Ершов теперь начальник службы беспилотных летательных аппаратов бригады ДНР. В народную милицию пришел шесть лет назад. На счету его подразделения десятки перехваченных дронов ВСУ, в том числе, иностранного производства. В борьбе с вражескими квадрокоптерами помогает "Гарпун-М2" - обновлённая версия российского ручного комплекса для борьбы с беспилотниками.  

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