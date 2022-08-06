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Василий Герелло выступил перед военными в петербургском госпитале

11:08
  • суббота
  • 06 августа 2022

Артист не раз бывал на передовой

В Санкт-Петербурге перед пациентами Военно-медицинской академии выступил народный артист России Василий Герелло. Солист Мариинского театра неоднократно приезжал в зону спецоперации по защите Донбасса с концертами для военных медиков и раненых наших бойцов. После нынешнего выступления певец вручил подарки проходящим лечение военнослужащим, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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