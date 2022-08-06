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В Израиле объявлено о мобилизации 25 тысяч резервистов

12:09
  • суббота
  • 06 августа 2022

Началась военная операция "Рассвет"

Очередной виток эскалации между Израилем и Палестиной. Еврейское государство объявило о проведении военной операции "Рассвет". Поводом послужили недавние столкновение между палестинцами и израильтянами.

Накануне армия еврейского государства нанесла удары по оружейным складам и огневым позициям группировки "Исламский джихад". Уже подтверждена гибель одного из командиров. При авианалете убиты десять палестинцев, более 55 ранены.

В ответ из Сектора Газа были выпущены 70 ракет по израильской территории, часть из них перехвачена системой ПВО Железный купол". В Тель-Авиве и других городах звучат сирены, открыты все бомбоубежища.  Министерство обороны Израиля мобилизует 25 тысяч резервистов, сообщает "ТВ Центр".

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