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В Сибири продолжается борьба с лесными пожарами

11:27
  • суббота
  • 06 августа 2022

Огонь распространяется на новые территории

Природные пожары продолжают бушевать сразу в нескольких регионах России. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Ханты-Мансийском автономном округе. Там огнём охвачены около 55 тысяч гектаров леса.

Все очаги находятся в труднодоступных местах. Населённые пункты и трассы заволокло густым дымом. В тушении задействованы более тысячи человек, около ста единиц наземной техники, 20 самолётов и вертолётов, сообщает "ТВ Центр". 

А в Якутии впервые за два месяца отмечается снижение количества новых возгораний. При этом площадь пожаров в республике самая высокая в стране - 58 тысяч гектаров. На помощь в ликвидации пожаров направлены дополнительные силы - сотрудники Авиалесоохраны из пяти регионов Сибири и Дальнего Востока.

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