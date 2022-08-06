Китайские генералы прекратили контакты с Пентагоном

Это происходит на фоне учений у берегов Тайваня

Китайские военные проигнорировали многочисленные звонки из Пентагона, утверждают источники издания Politico. По их информации, Пекин не стал контактировать с министром обороны США Ллойдом Остиным и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

Безуспешные попытки США связаться с командованием КНР начались во время обострения ситуации вокруг Тайваня, но китайские генералы не отвечали на звонки. Общение необходимо для снижения рисков просчётов и неправильного восприятия, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Недопонимание в отношениях Пекина и Вашингтона произошло после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай считает остров своей территорией и назвал поездку туда третьего человека в США провокацией, которая противоречит принципам политики "одного Китая".

В день визита Пекин начал у берегов Тайваня масштабные военные учения с боевыми стрельбами в водах и воздушном пространстве вокруг острова. Утром 6 августа управление морской безопасности КНР сообщило, что армия Китая начала ещё одни учения с боевыми стрельбами, они пройдут с 6 по 15 августа в южной части Жёлтого моря. США, Австралия и Япония призвали КНР немедленно прекратить манёвры.

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