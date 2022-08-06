Подробности массированных обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками

Пострадало оборудование станции

Группировку ПВО в Запорожской области усилят после обстрелов со стороны Киева. Накануне ВСУ трижды нанесли удары по АЭС в Энергодаре. В Минобороны России назвали произошедшее актом ядерного терроризма. В одном из энергоблоков станции обесточена часть аппаратуры, в другом - снижена мощность.

Целью первого обстрела была атомная электростанция. Оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству, необходимому для поставки энергии и обеспечения безопасного функционирования энергоблоков атомного реактора, сообщает "ТВ Центр".

На территории станции был повреждён водородопровод, из-за чего произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали аварийные службы. Находящиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородная станция не повреждены. В этот раз удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции.

Стреляли и по другой гражданской инфраструктуре. Взрывной волной повредило несколько автомобилей и гаражей. Но целью был не кооператив, а электроподстанция "Луч", которая питает большую часть города. Энергоснабжение было прервано, но восстановлено менее чем за четыре часа. Без света оставались два микрорайона. Утром местные жители начали подсчитывать ущерб: восемь гаражей и три автомобиля.

В общей сложности ВСУ выпустили 20 снарядов из крупнокалиберной артиллерии по Энергодару. Обстрел вели с противоположного берега Днепра из населённого пункта Марганец. Украинская артиллерия бьёт прицельно. До позиций менее 15 километров. Специалисты точно определили откуда шёл обстрел.

Уникальные кадры были сняты накануне в соседнем населённом пункте Каменка-Днепровская. ВСУ цинично обстреляли административное здание элеватора и уничтожили зернохранилище. Всё что осталось - обугленные стены. За время обстрелов только в этом месте уничтожено более 10 тысяч тонн зёрна.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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