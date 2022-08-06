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Россия предупредила ООН о распространении ядерного оружия США по миру

12:30
  • суббота
  • 06 августа 2022

Оно несёт потенциальную опасность

Россия передала в ООН подробную информацию об обстреле украинцами Запорожской атомной станции. В Москве подчеркнули: повторение атак может привести к катастрофе, подобной чернобыльской. Кроме того, сохраняются риски попадания ядерных материалов в руки террористов.

О другой опасности для мира на планете сообщил на конференции ООН по ядерному разоружению глава российской делегации. Андрей Белоусов обратил внимание на расширение военной миссии НАТО. Блок открыто позиционирует себя как ядерный альянс и всё активнее действует у наших границ.

На территории неядерных стран-союзниц размещено ядерное оружие США. Отрабатываются практические сценарии его применения с привлечением неядерных стран. Антироссийская направленность таких шагов не скрывается. Публично допускается дальнейшее продвижение этого потенциала к российским границам.

По мнению Белоусова, ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, а НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий.

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