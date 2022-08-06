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Володин призвал США покаяться за удары по Хиросиме и Нагасаки

13:01
  • суббота
  • 06 августа 2022

Во время бомбардировок погибли сотни тысяч человек

Единственным государством, применившем ядерное оружие в ходе военного конфликта, остаются США. Ровно 77 лет назад американский самолёт сбросил атомную бомбу на японскую Хиросиму. А три дня спустя то же самое произошло в Нагасаки. Жертвами бомбардировок стали более двухсот тысяч человек.

Сегодня почтить память погибших на ежегодную церемонию в центре Хиросимы прибыл генеральный секретарь ООН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что подобная трагедия никогда не должна повториться, сообщает "ТВ Центр".

В свою очередь, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США должны покаяться перед всем миром за ядерные бомбардировки мирных японских городов.

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