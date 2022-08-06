В Москве открылся Тайский фестиваль

Он проходит в саду "Эрмитаж"

Блюда национальной кухни, традиционные танцы и музыка. В столичном саду "Эрмитаж" проходит Тайский фестиваль, посвящённый культурному наследию страны.

Посетители могут познакомиться с обычаями королевства, принять участие в кулинарных мастер-классах, посмотреть шоу тайского бокса и даже побывать на сеансах массажа. В программе также выступления известных тайских джазовых исполнителей и российских артистов, сообщает "ТВ Центр".

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