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Синоптики успокоили москвичей: на смену жаре идёт прохлада

13:47
  • суббота
  • 06 августа 2022

В воскресенье пройдут дожди с грозами

В Москву пришла настоящая жара. Температура - на десять градусов выше климатической нормы. 6 августа обещает стать самым жарким за последние несколько лет.
Синоптики ожидают повторения аномальной жары 2010 года в Москве

Синоптики отмечают, что такого знойного начала августа в столице не было уже восемь лет. Сегодня ожидается до плюс 33 и никаких осадков. В такую жару медики советуют меньше бывать на открытом солнце, носить головной убор и пить как можно больше воды, сообщает "ТВ Центр".

Предпоследний, "оранжевый" уровень опасности действует в городе уже третий день. Чтобы помочь горожанам, в метро и на железнодорожных станциях раздают воду. Городские службы проводят аэрацию улиц. Это делает воздух немного свежее. А в "Зарядье" напустили туману, так в парке решили охладить не только посетителей, но и страдающие от зноя растения. Просто оазис прохлады в центре раскаленной столицы. Утомленные солнцем москвичи ищут прохлады в тени деревьев и даже в фонтанах.

Жара в столице - влияние антициклона, говорят синоптики. Но тут же успокаивают: такой аномалии, как в Европе, не будет. Волна 30-градусного зноя в конце этой недели станет для москвичей заключительной в этом сезоне. Уже завтра погода заметно изменится - станет облачно, придут дожди с грозами. Температура тоже немного понизится. Лето в столице продолжится уже без зноя и жары. До конца сезона москвичей ждет комфортное тепло.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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