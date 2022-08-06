Путин после переговоров с Эрдоганом пообщался с Кадыровым

Обсуждались вопросы развития Чечни

Владимир Путин обсудил с главой Чечни вопросы развития республики. Президент встретился с Рамзаном Кадыровым после четырёхчасовых переговоров с турецким лидером. Они прошли накануне, 5 августа в Сочи.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече Путина с Кадыровым среди прочих обсуждались вопросы социально-экономического положения Чеченской республики, передаёт ТАСС.

Напомним, что итогом долгих переговоров лидеров России и Турции стало совместное заявление двух президентов. Путин и Эрдоган договорились об увеличении объёмов взаимной торговли, взаимодействии в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

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