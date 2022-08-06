Пелоси досталось от Трампа за визит на Тайвань

Экс-президент назвал визит глупым

Дональд Трамп обрушился с критикой на Нэнси Пелоси. Экс-президент США не стеснялся в выражениях: он назвал поездку на Тайвань спикера Палаты представителей глупой.

По мнению Трампа, Пелоси дала Китаю повод для разного рода действий, в том числе военных учений, сообщает телеканал C-SPAN.

"Что за чертовщина? Что она делала на Тайване? Она была мечтой Китая. Она дала им предлог. Как же глупо, что она туда поехала", - сказал Трамп на митинге своих сторонников. В заключении он назвал третьего человека в государстве сумасшедшей.

Недопонимание в отношениях Пекина и Вашингтона произошло после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай считает остров своей территорией и назвал поездку туда третьего человека в США провокацией, которая противоречит принципам политики "одного Китая".

В день визита Пекин начал у берегов Тайваня масштабные военные учения с боевыми стрельбами в водах и воздушном пространстве вокруг острова. Утром 6 августа управление морской безопасности КНР сообщило, что армия Китая начала ещё одни учения с боевыми стрельбами, они пройдут с 6 по 15 августа в южной части Жёлтого моря. США, Австралия и Япония призвали КНР немедленно прекратить манёвры.

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