Точными ударами поражены позиции националистов

Российские военные уничтожили в Харьковской области взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки высокоточным оружием были нанесены удары по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области. В результате уничтожено более 70 националистов.

А в Днепропетровской области разрушен опорный пункт формирования "Иностранного легиона", уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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