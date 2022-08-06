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На военном аэродроме в Курской области предотвращена диверсия

15:04
  • суббота
  • 06 августа 2022

Об этом сообщил глава региона

На военном аэродроме в Курской области предотвращена попытка диверсии. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавших и разрушений нет, подробностей происшествия он не привёл.
Украина обстреляла посёлок Тёткино в Курской области

Глава Курской области в очередной раз призвал жителей не использовать беспилотники. До этого руководство региона просило граждан не запускать дроны, чтобы снизить нагрузку на силовиков.

После начала специальной военной операции на Украине в приграничных с ней российских областях происходят обстрелы и провокации. В Минобороны заявляли о том, что в случае их продолжения Россия оставляет за собой право нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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