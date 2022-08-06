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Эрдоган: Турция готова стать площадкой для встречи Путина и Зеленского

14:41
  • суббота
  • 06 августа 2022

Турецкий лидер готов стать посредником между Москвой и Киевом

Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину встретиться с президентом Украины в Турции. Об этом турецкий лидер заявил в интервью местным журналистам после визита в Россию, передаёт телеканал TRT Haber.
Путин и Эрдоган договорились о поставках газа за рубли

Как сообщается, Эрдоган выразил надежду, что ситуация на Украине разрешится за столом переговоров. Поэтому он считает необходимым сделать шаги для возобновления диалога Москвы и Киева, прерванного по инициативе Украины.

"Я ещё раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир", - отметил Эрдоган.

Напомним, что итогом четырёхчасовых переговоров лидеров России и Турции в Сочи, которые прошли 5 августа, стало совместное заявление двух президентов. Путин и Эрдоган договорились об увеличении объёмов взаимной торговли, взаимодействии в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. 

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса Россия и Украины провели несколько очных и заочных раундов переговоров. После этого Киев отказался от диалога и встречи прекратились.  

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