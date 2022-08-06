В Приамурье введён режим ЧС из-за наводнений

Затоплены несколько посёлков
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Тындинском районе Приамурья из-за масштабных наводнений. В городе Тында река вышла из берегов, мощным потом смыло два моста.
В воде - улицы и дома, затоплены и размыты дороги. Жителей одного из микрорайонов спасателям пришлось эвакуировать, сообщает "ТВ Центр".
В зоне бедствия находится и посёлок Магдагачи, расположенный в бассейне Амура. Там из-за подтоплений более полутора тысяч человек остались без электричества и водоснабжения. Для ликвидации последствий в район направлена оперативная группа МЧС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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