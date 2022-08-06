ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Приамурье введён режим ЧС из-за наводнений

16:22
  • суббота
  • 06 августа 2022

Затоплены несколько посёлков

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Тындинском районе Приамурья из-за масштабных наводнений. В городе Тында река вышла из берегов, мощным потом смыло два моста.

В воде - улицы и дома, затоплены и размыты дороги. Жителей одного из микрорайонов спасателям пришлось эвакуировать, сообщает "ТВ Центр".

В зоне бедствия находится и посёлок Магдагачи, расположенный в бассейне Амура. Там из-за подтоплений более полутора тысяч человек остались без электричества и водоснабжения. Для ликвидации последствий в район направлена оперативная группа МЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия паводка
Последствия паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.