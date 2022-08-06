В центре Москвы завершена реставрация особняка Рутковских

Восстановлен фасад здания

В Москве завершили реставрацию знаменитого особняка Рутковских в Большом Козловском переулке. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Столичные мастера восстановили фасад и кованые ворота, привели в порядок декор и своды внутри здания, а также пол из мозаики на первом этаже, сообщает "ТВ Центр".

Мэр подчеркнул, что архитектура - важная часть богатого культурного наследия Москвы. Поэтому власти стараются сделать так, чтобы горожане могли увидеть старинные здания в их первозданной красоте.

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