ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Москвы завершена реставрация особняка Рутковских

15:55
  • суббота
  • 06 августа 2022

Восстановлен фасад здания

В Москве завершили реставрацию знаменитого особняка Рутковских в Большом Козловском переулке. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Столичные мастера восстановили фасад и кованые ворота, привели в порядок декор и своды внутри здания, а также пол из мозаики на первом этаже, сообщает "ТВ Центр".

Мэр подчеркнул, что архитектура - важная часть богатого культурного наследия Москвы. Поэтому власти стараются сделать так, чтобы горожане могли увидеть старинные здания в их первозданной красоте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Отреставрированный особняк Рутковских в Большом Козловском переулке
Отреставрированный особняк Рутковских в Большом Козловском переулке
Отреставрированный особняк Рутковских в Большом Козловском переулке
Отреставрированный особняк Рутковских в Большом Козловском переулке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.