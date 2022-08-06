Кто в России работает над созданием новых лекарств

В РУДН объявлен набор на новую программу

Ведущие вузы страны вводят образовательные программы, разработанные участниками конкурса "Лидеры России". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Медицинский институт РУДН объявил набор на новую магистерскую программу "Создание и разработка лекарственных препаратов". Она охватывает все этапы - от исследования механизма действия медикаментов до выведения на рынок.

За два года студентам предстоит изучить семь базовых и почти два десятка прикладных дисциплин, а также участвовать в научно-исследовательских и производственных практиках, сообщает "ТВ Центр".

"Это первая магистратура на русском языке такого профиля. Мы надеемся, что с помощью такой магистерской программы, специалисты, участвующие в разработке лекарственных препаратов, смогут делать более качественные, более эффективные лекарства в нашей стране", - сказал победитель IV сезона конкурса управленцев "Лидеры России", заведующий кафедрой биохимии РУДН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

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