МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

Погода ухудшается

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, до конца 6 августа ожидаются гроза и усиление ветра. Жителей столицы просят соблюдать элементарные правила поведения в грозу: не прятаться под деревьями, обходить шаткие конструкции.

Автолюбителям рекомендуют во время сильного дождя не совершать резких манёвров и перестроений. В случае опасности нужно остановиться и переждать непогоду на обочине или парковке.

На портале мэра Москвы отмечается, что городские службы готовы к работе в условиях непогоды. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций аварийные бригады будут оперативно устранять возникающие неполадки в инженерных сетях.

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