ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фестиваль "Московское варенье" посетили около миллиона гостей

18:09
  • суббота
  • 06 августа 2022

Он завершается в эти выходные

В столице завершается фестиваль "Московское варенье".  Об этом москвичам и гостям столицы напомнил Сергей Собянин.

В Москве открылся Тайский фестиваль
В музее-усадьбе "Архангельское" проходит Фестиваль роз

На своей странице "ВКонтакте" мэр отметил, что фестивальные площадки выглядят заманчиво - с разноцветным вареньем на прилавках, запахом яблок в карамели и сладостей.

Фестиваль проходит на 23 площадках. Уже продано более 20 тысяч банок сладкого десерта, а посетили фестиваль уже почти миллион человек.

Варенье появилось в Москве ещё семь веков назад, утверждают историки. В старину его варили из болотных и лесных ягод, добавляя мёд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фестиваль "Московское варенье"
Фестиваль "Московское варенье"
Фестиваль "Московское варенье"
Фестиваль "Московское варенье"
Фестиваль "Московское варенье"
Фестиваль "Московское варенье"
Варенье
Варенье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.