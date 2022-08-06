Фестиваль "Московское варенье" посетили около миллиона гостей

Он завершается в эти выходные

В столице завершается фестиваль "Московское варенье". Об этом москвичам и гостям столицы напомнил Сергей Собянин.

На своей странице "ВКонтакте" мэр отметил, что фестивальные площадки выглядят заманчиво - с разноцветным вареньем на прилавках, запахом яблок в карамели и сладостей.

Фестиваль проходит на 23 площадках. Уже продано более 20 тысяч банок сладкого десерта, а посетили фестиваль уже почти миллион человек.

Варенье появилось в Москве ещё семь веков назад, утверждают историки. В старину его варили из болотных и лесных ягод, добавляя мёд.

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