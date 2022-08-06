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Украинские войска обстреляли территорию Курской области

17:51
  • суббота
  • 06 августа 2022

Об этом сообщил глава региона

Украинские войска снова обстреляли территорию Курской области. Как сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт, ВСУ открыли огонь по селу Коровяковке и хутору Отруба. Российские военные ответным огнём подавили точки украинских Вооруженных сил. Пострадавших и разрушений нет.
На военном аэродроме в Курской области предотвращена диверсия

Ранее на военном аэродроме в Курской области предотвращена попытка диверсии. Глава региона в очередной раз призвал жителей не использовать беспилотники.

После начала специальной военной операции на Украине в приграничных с ней российских областях происходят обстрелы и провокации. В Минобороны заявляли о том, что в случае их продолжения Россия оставляет за собой право нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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