Замглавы Новой Каховки умер в реанимации после покушения

В него стреляли из пистолета Макарова

Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района умер в реанимации. Туда его доставили после покушения. Виталий Гура был срочно госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает ТАСС. Из Новой Каховки его перевезли в одну из больниц Крыма.

Покушение на высокопоставленного чиновника произошло 6 августа. Неизвестные открыли огонь у его дома. Стреляли, предположительно, из пистолета Макарова.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Херсонская область Украины частично находится под контролем российских войск. Там действует военно-гражданская администрация.

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