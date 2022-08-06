Очевидцы сняли на видео последствия урагана в Петербурге

Коммунальные службы работают в авральном режиме

На Санкт-Петербург обрушилась непогода: сильный дождь заливает улицы, подтоплен Московский вокзал, ветер переворачивает остановки, валит деревья. Очевидцы публикуют видео в соцсетях.

На кадрах видно, как вода затапливает подземные переходы, а ветер валит деревья на автотрассах. На одной из городских улиц из-под земли забил фонтан: канализационные стоки прорвались наружу из-за обилия дождевой воды.

Москвичей сегодня также предупредили об ухудшении погоды, до конца 6 августа ожидаются гроза и усиление ветра. Жителей столицы просят соблюдать элементарные правила поведения в грозу: не прятаться под деревьями, обходить шаткие конструкции.

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