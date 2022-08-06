ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара

Накануне была обстреляна Запорожская АЭС

Украинские военные открыли огонь по мирному населению города энергетиков - Энергодару. Обстрелам подверглись жилые кварталы, водозабор и санаторий, сообщается в Telegram-канале администрации города.

ВСУ совершили три артиллерийских огневых налёта. Из-за высокой вероятности повторных обстрелов сотрудники коммунальных предприятий не могут произвести детальное обследование повреждённых объектов.

Накануне, 5 августа украинские силовики несколько раз обстреляли технические объекты на территории Запорожской АЭС. Повреждения получили различные коммуникации станции, что вызвало большую обеспокоенность в МАГАТЭ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Город Энергодар и часть Запорожской области сейчас находятся под контролем российских войск. Там действует военно-гражданская администрация.

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