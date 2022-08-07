Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Он отмечается в первое воскресенье августа

Сегодня в России отмечают День железнодорожника. В этот раз он совпал со знаменательной датой - 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало строительству этой транспортной отрасли в нашей стране.

Сейчас в России более 85 тысяч километров стальных магистралей. По их протяжённости мы занимаем третье место в мире, сообщает "ТВ Центр"

С профессиональным праздником работников и ветеранов поздравил Владимир Путин и сообщил о масштабных планах по развитию отрасли, которая имеет громадное стратегическое значение для государства, национальной экономики и качества жизни людей.

"Убеждён: у нашей железнодорожной отрасли – огромный потенциал для качественного роста. И, несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперёд, будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места", - сказал президент.

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