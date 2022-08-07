Города освобождают от украинских войск

А сейчас о ситуации в Донбассе. Украинские националисты нанесли удар по жилому дому в Алчевске ракетой из американской установки HIMARS. В результате прямого попадания многоэтажка загорелась. Как минимум один человек погиб, 13 раненых, среди них четверо детей.

Массированной атаке накануне подвергся Донецк. По столице ДНР радикалы били из градов и артиллерии натовского калибра, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, союзные войска развивают наступление от Авдеевки до Северска. Бои идут на окраинах Артёмовска и Соледара. Позиции противника уничтожают при помощи гаубиц "Гвоздика". Работу артиллерии корректируют с беспилотников.

По данным Минобороны, за сутки ликвидированы склады вооружения, крупное хранилище топлива, а также живая сила и техника ВСУ в 135 районах.

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