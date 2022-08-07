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Стало известно о новой провокации Киева в Донбассе

10:27
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Украина хочет обвинить российских военных в гибели мирных жителей

О новых провокациях украинских вооруженных формирований сообщает сегодня наше Минобороны. Радикалы продолжают размещать опорные пункты и склады с боеприпасами в учебных заведениях, а на территории - бронетехнику, РСЗО и артиллерию.

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Такая ситуация - в детском саду Новой Водолаги Харьковской области и в лицее населённого пункта Дружковка ДНР. Подходы минируют, не сообщая местным жителям.

В огневые позиции превратились этажи многоквартирных домов в Николаеве. Все попытки людей покинуть опасную зону националисты жёстко пресекают, сообщает "ТВ Центр".

В селе Таврийское Запорожской области ВСУ заминировали автомобильный мост через реку Конка и готовы его взорвать, чтобы обвинить союзные войска. Киевские власти действуют по уже отработанному сценарию.

"Достоверно известно, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооружённых сил. Для её реализации в пригороде Славянска развёрнуты минометные расчёты, которыми 7 августа планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев во время раздачи гуманитарной помощи", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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