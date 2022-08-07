Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявляют настоящее мужество

Минобороны рассказало о подвигах наших военнослужащих во время спецоперации по защите Донбасса. Сержант Рашид Аскаров - наводчик-оператор БМП, отличился при освобождении одного из населённых пунктов. Он увидел замаскированную позицию противника в заброшенном здании и уничтожил вражескую бронемашину с боевиками. Позже подавил несколько огневых точек радикалов.

Лейтенант Александр Наумов с подчинёнными обнаружил украинских диверсантов и вступил с ними в бой. Несмотря на полученное ранение, Александр вёл огонь до полной ликвидации врага. Потерь среди наших военнослужащих не допущено, сообщает "ТВ Центр".

Гранатомётчик, рядовой Денис Дробин отбил несколько атак радикалов на позиции наших войск. Получив осколочное ранение, Денис не покинул поля боя и держал оборону до прибытия основных сил. Враг был вынужден бежать.

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