На Кубе второй день не могут потушить пожар на нефтехранилище

Он начался из-за удара молнии

На Кубе вторые сутки не могут справится с крупным пожаром на нефтехранилище. По уточненным данным, один человек погиб, более 120 пострадали, судьба 17 до сих пор неизвестна.

После удара молнии огонь вспыхнул в одном из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тысяч кубических метров, а потом быстро перекинулся на соседнюю ёмкость, сообщает "ТВ Центр".

Эвакуированы 800 местных жителей. Сейчас дым от пожара добрался до Гаваны. Столица Острова Свободы находится всего в 90 километрах от места ЧП. Президент Кубы Бермудес поблагодарил Россию и другие страны, которые оперативно направили свою помощь.

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