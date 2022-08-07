В Европе бушуют лесные пожары

Они начались из-за сильной жары

С мощными природными пожарами ведут сейчас борьбу сразу в нескольких странах Европы. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в сербском муниципалитете Прешево. Горят сотни гектаров соснового леса. Пламя уже вплотную подошло к жилым домам. С воздуха возгорание тушат вертолёты.

А в Чехии уже больше недели не удаётся справиться с пожаром в одном из национальных парков на границе с Германией. За это время огонь успел уничтожить более двух тысяч гектаров леса.

Причина возгораний - в аномальной жаре и отсутствии осадков. В Италии это лето уже назвали самым засушливым более чем за 200 лет. А температура воздуха продолжает бить исторические рекорды. Во многих крупных городах столбики термометров в тени держатся на отметке 39-40 градусов, сообщает "ТВ Центр".

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