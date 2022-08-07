Обострение ситуации вокруг Сектора Газа хотят обсудить на Совбезе ООН

Израиль проводит военную операцию "Рассвет"

Пять стран призывают провести заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации в Секторе Газа. Вторые сутки палестинские радикалы ведут обстрелы Израиля. Минувшим вечером и этой ночью было выпущено около 450 ракет, почти все они перехвачены системой ПВО "Железный купол". Те же, что не удалось сбить в воздухе, долетали не только в приграничные с анклавом районы: пострадали города близ Тель-Авива.

Относительное затишье на палестино-израильской границе, которое продолжалось почти год, нарушил Тель-Авив. В начале недели израильские спецслужбы задержали одного из лидеров “Исламского джихада”, а спустя несколько дней объявили о начале активных боевых действий против запрещённой в России террористической группировки.

Радикалы находятся на территории Сектора Газа. По словам командования ЦАХАЛа, в первый же день удалось уничтожить одного из старших командиров - Тайсир аль-Джабари. Сейчас главные цели - цеха по производству оружия, склады и огневые позиции, сообщает "ТВ Центр".

Главный вопрос - чем ответит правящее в Секторе Газа движение "Хамас". В российском МИДе призвали стороны не допустить полномасштабного военного противостояния. По словам, официального представителя ведомства Марии Захаровой, это может привести лишь к дальнейшему ухудшению и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе.

По заявлениям израильского правительства, операция может занять несколько дней. Однако в случае необходимости ЦАХАЛ готов к длительному противостоянию. По всей стране мобилизованы 25 тысяч резервистов. На границе с Сектором Газа продолжает действовать режим чрезвычайного положения.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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