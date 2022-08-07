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Обострение ситуации вокруг Сектора Газа хотят обсудить на Совбезе ООН

11:29
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Израиль проводит военную операцию "Рассвет"

Пять стран призывают провести заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации в Секторе Газа. Вторые сутки палестинские радикалы ведут обстрелы Израиля. Минувшим вечером и этой ночью было выпущено около 450 ракет, почти все они перехвачены системой ПВО "Железный купол". Те же, что не удалось сбить в воздухе, долетали не только в приграничные с анклавом районы: пострадали города близ Тель-Авива.
В Израиле объявлено о мобилизации 25 тысяч резервистов

Относительное затишье на палестино-израильской границе, которое продолжалось почти год, нарушил Тель-Авив. В начале недели израильские спецслужбы задержали одного из лидеров “Исламского джихада”, а спустя несколько дней объявили о начале активных боевых действий против запрещённой в России террористической группировки.

Радикалы находятся на территории Сектора Газа. По словам командования ЦАХАЛа, в первый же день удалось уничтожить одного из старших командиров - Тайсир аль-Джабари. Сейчас главные цели - цеха по производству оружия, склады и огневые позиции, сообщает "ТВ Центр".

Главный вопрос - чем ответит правящее в Секторе Газа движение "Хамас". В российском МИДе призвали стороны не допустить полномасштабного военного противостояния. По словам, официального представителя ведомства Марии Захаровой, это может привести лишь к дальнейшему ухудшению и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе.

По заявлениям израильского правительства, операция может занять несколько дней. Однако в случае необходимости ЦАХАЛ готов к длительному противостоянию.  По всей стране мобилизованы 25 тысяч резервистов. На границе с Сектором Газа продолжает действовать режим чрезвычайного положения.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Работа ПВО Израиля
Работа ПВО Израиля
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
Обострение ситуации вокруг Сектора Газа
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