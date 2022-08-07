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La Repubblica сообщила о выписке Чубайса из больницы

10:43
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Политик лечился в Италии

Бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса выписали из клиники в Италии. Об этом узнали журналисты газеты La Repubblica.
Собчак сообщила об экстренной госпитализации Чубайса

Издание пишет, что Чубайс покинул больницу без посторонней помощи. Также сообщается, что итальянские врачи уверены в изначально поставленном диагнозе своего пациента - синдром Гийена-Барре.

О том, что Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из европейских клиник с редким аутоиммунным заболеванием, неделю назад сообщила у себя в Telegram-канале телеведущая и блогер Ксения Собчак.

Анатолию Чубайсу 67 лет. В разные годы он занимал руководящие должности в российском правительстве, был главой "Роснано" и спецпредставителем президента по связям с международными организациями. В марте этого года Чубайс уехал из России.

Синдром Гийена-Барре - это редкое заболевание иммунной системы. Проявляется мышечной слабостью, онемением рук и ног, параличом. Причины возникновения - бактериальные или вирусные инфекции, вакцинация или хирургическая операция.  Чаще встречается у мужчин после 50 лет.

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