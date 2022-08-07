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Власти Косово устроили провокацию с российской журналисткой

12:22
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Репортёра "Комсомолки" задержали по обвинению в шпионаже

В самопровозглашенной Республике Косово минувшей ночью задержали российскую журналистку. Репортёра "Комсомольской правды" Дарью Асламову обвинили в шпионаже. Об этом сообщил глава косовского МВД, не приведя, впрочем, никаких доказательств.

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В издании заявили, что журналистка находилась в регионе по заданию редакции - готовила репортаж на тему обострения сербско-косовского конфликта.

Впрочем, утром Асламову отпустили. Она смогла выйти на связь с приграничного пункта пропуска, сообщает "ТВ Центр".

Ситуация вокруг Косово резко обострилась 31 июля, когда власти Приштины собрались запретить въезд автомобилей с сербскими номерами. Под давлением мирового сообщества эти планы отложили до сентября.

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