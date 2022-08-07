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В Петербурге устраняют последствия мощного шторма

13:28
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Ветер валил деревья и срывал остановки

В Санкт-Петербурге устраняют последствия непогоды. Накануне на город обрушился мощный шторм. Порывами ветра снесло даже остановку. От удара стихии пострадала и Псковская область – две тысячи человек остаются без света.
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Мощная струя воды, кажется, вот-вот достанет до облаков. Затихает, и бьёт с новой силой. Фонтан с примесью ила и грязи - это не новая петербургская достопримечательность. Не выдержала нагрузки ливневая канализация неподалёку от Большой Невки.

Потоки воды и в помещении.  В одном из строительных магазинов на Выборгском шоссе покупатели шлепали по лужам. Подтопило и Московский вокзал. Выйти из метро было тоже сложно. Даже в картинной галерее рядом с экспонатами расставили вёдра.

Но сильней остальных досталось водителям. На Московском проспекте, в районе Обводного канала ветром оборвало контактную сеть для троллейбусов. В Рощине автомобилисты лавировали, объезжая деревья, упавшие на проезжую часть. В Невском районе пострадали припаркованные машины, сообщает "ТВ Центр".

На проспекте Большевиков порывом ветра снесло остановку.  Металлоконструкция упала на женщину, ее увезли на скорой. Ветки деревьев усеяли дороги и затрудняют движение. Вода на городских улицах залила тротуар.

Циклон из Прибалтики натворил в Петербурге немало бед. И хотя дождь и ветер с порывами до 27 метров в секунду пришёл, как и прогнозировали синоптики, с точностью до часа, таких последствий явно никто не ожидал.

Этот же мощный циклон наступает с северо-запада и на Москву. Усиление ветра до 23 метров в секунду, ливень с градом и грозой - холодный фронт охладит раскалённый столичный воздух. МЧС разослало уведомления жителям с просьбой проявлять осторожность и без лишней необходимости не выходить на улицу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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